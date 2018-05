Siviero è stremato, sospende lo sciopero della fame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAROVIGO È stremato e rischia l'aggravamento delle sue condizioni di salute. Il maestro rodigino Stefano Siviero, dopo 12 giorni di protesta, sospende lo sciopero della fame proprio a causa del suo stato di salute. «Devo sospendere la protesta - ha annunciato il maestro - non mangio ormai da 12 giorni, non mi reggo in piedi. Per senso di responsabilità nei confronti della mia famiglia, riprenderò dunque a mangiare. Lo farò gradualmente, ma devo farlo perché altrimenti ne va della mia vita e pregiudicherei, oltretutto, il mio lavoro a...