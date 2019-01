Siviero: «Così si svende il territorio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Ho appreso la notizia dal Gazzettino della possibile autorizzazione a una trivella in Adriatico, entro le 12 miglia, di fronte al Parco del Delta, per continuare l'estrazione del gas metano - afferma il sindaco Francesco Siviero di Taglio di Po - confesso che sono rimasto sbigottito e continuo a essere fortemente preoccupato per il futuro del nostro territorio. Ribadisco, ancora una volta, la netta contrarietà dell'intero consiglio comunale di Taglio di Po, già precedentemente espressa, all'unanimità, con una delibera consiliare, inviata...