Nuovi casi di positività al Coronavirus a Taglio di Po ed è l'inizio di una prevista quanto certa recrudescenza della pandemia, magari mutata da Delta a Delta plus, in sigla AY1. A renderlo noto è il sindaco, Francesco Siviero, fortemente preoccupato per quello che potrebbe essere un ritorno al passato. Bisogna ricorrere alla vaccinazione: è l'unica arma che si ha per combattere il virus. Troppa libertà nei comportamenti e nel non...