ASSOCIAZIONI

ROVIGO Cambio al vertice della Uisp, con il timone che passa a una donna che ha iniziato a correre negli ultimi anni, ma che è sempre andata veloce e lontano: Cinzia Sivier, vicepresidente dell'associazione sportiva Run It, già organizzatrice delle prime tre edizioni della Rovigo Half marathon baciata dal successo e dell'altrettanto fortunata Rovigo in love. Dal 2016 consigliere Uisp e referente per il settore podistico, Sivier, 57 anni, funzionaria dell'Arpav, è un volto noto in città, ma non solo, anche per il suo passato politico, come cofondatrice del Pd in Polesine del quale è stata prima coordinatrice rodigina fino al 2010, quando è entrata in consiglio comunale, per un solo anno, lasciando poi il partito per entrare in Sel. Allontanandosi dalla politica si è avvicinata allo sport con determinazione, disponibilità, energia e voglia di fare, sempre con il sorriso. «Nel 2014 ho corso la mia prima mezza maratona - ha raccontato all'assemblea Uisp, tenutasi in videoconferenza - e sono l'esempio che il movimento inteso come sport, ma anche salute e socialità, può essere intrapreso da tutti, senza limiti di età».

GLI OBIETTIVI

La neo presidente, una delle prime donne a ricoprire il ruolo, ricevendo il testimone da Tiziano Quaglia non più candidabile perché al secondo mandato, ha sottolineato come «le sfide da affrontare sono molte, la prima è riprendere la normalità e quindi le attività non appena sarà possibile. Attività già consolidate e altre che arriveranno da riforme nazionali già in atto, che interesseranno l'Uisp come associazione di promozione sociale e quindi terzo settore: la richiesta è di maggiori competenze, di un cambio di passo verso la promozione dello sport a carattere sociale».

Il nuovo consiglio direttivo, in carica sino al 2024, è composto da Chiara Pavarin, Gabriella Roccato, Giovanna Cairoli, Roberta Ghirardini, Luana Costa, Massimo Gasparetto, Gianni Brazzo, Giovanni Grimaldi, Bruno Meneghini, Maria Cristina Dall'Aglio, Daniele Giuriola, Valter Corrain, Alan Pellegrini e Sara Masiero. Angelo Maffione, Luciano Pasqualini e Renzo Guarnieri, con Mattia Schincarol e Roberto Bononi, in ruoli di riserva.

Al congresso territoriale online, oltre ai vertici Uisp regionali e nazionali, ha partecipato fra gli altri il sindaco Edoardo Gaffeo, che ha sottolineato «l'importanza del ruolo dell'Uisp e dello sport praticato nella dimensione urbana, con una forte valenza sociale per la comunità, dai giovani agli adulti», l'assessore allo Sport Erika Alberghini e il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella: «Tra Uisp e azienda sanitaria c'è un rapporto attivo da anni - ha detto - grazie a diversi programmi che con Progetto integrato declinano l'attività sportiva come movimento salutare. L'augurio è che si possa tornare presto a partecipare a questi progetti, sospesi per il Covid».

