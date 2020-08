TRASPORTI

ROVIGO Stop ai viaggi in treno durante la pandemia sanitaria e da oggi si potranno richiedere i rimborsi anche in Polesine. Passeggeri e pendolari potranno consultare il sito di Sistemi territoriali dove a partire da questa mattina, verranno pubblicate le istruzioni per le richieste di rimborso dei biglietti e degli abbonamenti non utilizzati nel lockdown Le domande dovranno essere presentate esclusivamente via mail entro il 30 settembre. I rimborsi verranno effettuati mediante voucher utilizzabili per l'acquisto di biglietti o abbonamenti, o in alternativa mediante il prolungamento della validità di abbonamenti in corso. I voucher o il prolungamento della validità dell'abbonamento in corso, verranno rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. Sistemi territoriali ricorda che «verranno pubblicate anche le linee guida per la richiesta di indennizzi, in ottemperanza alla delibera articolo 106/2018, a partire dal 2019, relativi al ristoro degli utenti a mobilità ridotta che non hanno potuto usufruire del servizio ferroviario, al ristoro per gli utenti di abbonamento che hanno subito disagi per ritardi superiori a 15 minuti, come specificato nell'avviso pubblicato sul sito internet».

A. Garb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA