Sistemi antipiccione sul municipio

COMUNEROVIGO Non è solo una questione di facciata: anche se a Palazzo Nodari, in questo momento, mancano all'appello otto inquilini dopo l'azzeramento della giunta, il sindaco ha annunciato il via ad alcuni interventi sulla facciata del municipio, che dovrebbero partire lunedì per concludersi già venerdì 15, con tanto di pausa il giovedì, in occasione del mercato settimanale.«L'intervento di manutenzione straordinaria della facciata esterna del salone d'onore che si affaccia su piazza Vittorio Emanuele, consiste in una verifica...