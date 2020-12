SINDACO POSITIVO

LENDINARA Il sindaco di Lendinara Luigi Viaro è in isolamento fiduciario per Covid-19, risultato positivo al test antigenico rapido e in attesa di avere l'esito del tampone molecolare. Il virus non risparmia le istituzioni neppure nelle piccole comunità del Polesine e costringe a uno stop imprevisto il primo cittadino del centro altopolesano, che ieri accusando qualche sintomo si è rivolto all'Ulss 5.

TOSSE E FEBBRE

Le indiscrezioni in merito hanno fatto il giro del Polesine in poche ore, come in una sorta di efficientissimo telefono senza fili, e Viaro le conferma. Proprio per il rincorrersi di voci sulla sua positività, già nella giornata di ieri ha ricevuto tanti messaggi di apprensione e incoraggiamento da parte di amici e conoscenti. «Ho un po' di malessere e febbre a 38 e mezzo, qualche piccolo colpo di tosse, non sono in forma ma se la situazione restasse questa non potrei lamentarmi dice Oggi (ieri per chi legge, ndr) mi sono sottoposto a tampone e quello antigenico rapido ha dato esito positivo. Questo, in aggiunta ai sintomi, fa dedurre che ho il Covid-19, anche se sono in attesa dell'esito del tampone molecolare che viene fatto per avere conferma della positività. Fortunatamente i miei familiari sono tutti negativi al test, anche se comunque sono bloccati a casa in quarantena: mi sono messo in isolamento e avendo la fortuna di avere una casa grande ho una stanza e un bagno solo per mio uso».

L'ATTIVITÀ DEL COMUNE

Proprio in questi giorni, racconta il primo cittadino, l'Amministrazione lendinarese stava programmando un nuovo screening su base volontaria per il personale comunale dopo quello già effettuato in precedenza. «Non ho idea di dove e come posso essere stato contagiato, potrebbe essere capitato ovunque sottolinea La mascherina non l'ho mai tolta, lavavo le mani ogni volta che veniva una persona in ufficio e nonostante le attenzioni è successo. Posso essere stato contagiato in qualsiasi situazione».

PRECAUZIONI RISPETTATE

D'altra parte un sindaco incontra, seppur mantenendo le distanze, molte persone e oggi il Coronavirus vive il suo momento di massima diffusione a Lendinara dallo scoppio della pandemia. Attualmente nel comune ci sono circa 200 casi di persone positive al Covid-19, di cui metà tra gli ospiti della Casa Albergo per anziani, e molte famiglie trascorreranno il Natale non solo tra le mura di casa, ma in isolamento fiduciario e con apprensione. «Stiamo provando il disagio che purtroppo hanno provato migliaia di famiglie conclude Viaro Cercando di vedere il lato positivo della situazione, posso dire che dopo sei anni da sindaco credo che questi siano i primi giorni di relax assoluto».

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

