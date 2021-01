SINDACO CONTAGIATO

LENDINARA Il tampone negativo segna l'uscita dalla difficile esperienza col Covid-19 del sindaco di Lendinara Luigi Viaro, che aveva sviluppato una broncopolmonite causata dal virus. È stata una brutta avventura, come lui stesso la definisce, quella del primo cittadino lendinarese che il 16 dicembre scorso era stato riscontrato positivo nel test del tampone e aveva già i primi sintomi. Per la prima manciata di giorni l'unico disagio causato dalla malattia è stata la febbre, che si aggirava tra i 38 e i 39 gradi, ma si abbassava con l'assunzione di paracetamolo e non destava preoccupazione. Per tre giorni aveva anche assunto un antibiotico.

FEBBRE ALTA

«I casi di altre persone che avevo sentito erano analoghi, non avevo assolutamente la sensazione che stesse iniziando una broncopolmonite, né la cognizione di quel che poteva succedere racconta Viaro Le cose sono cambiate la notte dell'antivigilia di Natale. Facevo fatica a respirare, la mattina non arrivava mai. Inizialmente non si avverte la difficoltà e nonostante il saturimetro iniziasse a segnalare una situazione non buona pensavo di riuscire a tener duro e superare tranquillamente la cosa. Sono stati mia moglie Donatella e mio figlio Alberto a prendere in mano la situazione e chiamare il 118». Una chiamata quanto mai opportuna, dopo la quale i familiari sono corsi in farmacia per avere l'ossigeno prescritto dai medici, che ha avuto una parte fondamentale nella terapia. Da quel momento si sono susseguiti la visita dell'Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) dell'Ulss 5 la mattina successiva, i raggi al torace fatti a domicilio per fugare ogni dubbio e la diagnosi di broncopolmonite, curata con dosi massicce dell'antibiotico che in questo anno di pandemia ha dato i migliori risultati in casi analoghi. «Tra il farmaco e l'ossigeno sono riuscito a stare meglio, la febbre è scomparsa e già nel giorno di Natale avevo capito che la terapia stava facendo effetto racconta il sindaco di Lendinara Non riuscire a a respirare è una sensazione che non si può descrivere. Giovedì scorso ho finalmente potuto mettere da parte l'ossigeno, dopo due settimane di terapia».

ESPERIENZA INCANCELLABILE

Nelle giornate difficili, si sa, i pensieri si affollano. Un'esperienza del genere, confessa Viaro, cambia il modo di vedere le cose, ridimensionando tante preoccupazioni quotidiane e mettendo in luce altri aspetti. «Il mio pensiero va a tante persone meno fortunate, io mi considero molto fortunato ammette - Ho pensato a quante persone, anche giovani, hanno perso la battaglia. A chi, anche nelle nostre comunità, è entrato in ospedale pensando di poterne uscire e non ha più fatto ritorno a casa. Agli anziani nelle case di riposo, che magari si sentono indifesi. Tanta gente mi ha mandato messaggi in queste settimane: da un lato mi fa piacere, dall'altro fa pensare al divario rispetto ad altre persone meno conosciute che sono state nella mia situazione».

TAMPONE NEGATIVO

Ora il primo cittadino di Lendinara sta molto meglio e non è più positivo al Covid-19. Si è sottoposto al tampone lunedì scorso con scarso ottimismo e mercoledì è stato sorpreso nell'apprendere l'esito negativo. «Sono uscito dalla stanza in cui ero isolato, ora passo le giornate sul divano, guardo la tivù dice Lunedì (domani, ndr) devo contattare l'Ulss per fare delle lastre e una visita ai polmoni, per capire se la broncopolmonite non sia più in atto. Mi sento molto fiacco, le energie sono poche e certamente avrò almeno altri dieci giorni da trascorrere a casa. Ma ora sto meglio: mi sento molto fortunato».

