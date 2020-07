SINDACI MOBILITATI

ROVIGO Non hanno un attimo di tregua i sindaci polesani. Dopo mesi passati a fare di tutto per aiutare la propria popolazione ad affrontare il lockdown, con l'organizzazione dei buoni spesa e la riduzione delle imposte comunali, adesso devono trovare una soluzione non solo per la pianificazione dei plessi scolastici, ma anche per evitare di occuparli con i seggi elettorali. Il primo giorno di scuola in Veneto è previsto per il 14 settembre. Dopo solo una settimana però, gli studenti saranno costretti a lasciare nuovamente le classi, dopo avere concluso l'ultimo anno scolastico tra le mura di casa. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale saranno infatti il 20 ed il 21, cui potrebbe essere aggiunto anche martedì per permettere di concludere le operazioni di scrutinio. Si voterà anche il referendum per il taglio dei parlamentari, per cui molto probabilmente nella nottata tra il 21 ed il 22 si controlleranno le schede referendarie, visto che ha un valore nazionale, poi avanti con le schede delle regionali.

L'idea del Ministero dell'Interno è che le Amministrazioni comunali si attrezzino sin da ora perché le scuole rimangano escluse dalle elezioni, lasciando così ai genitori la possibilità di portare i figli a scuola (liberi di andare a lavorare) e agli studenti di seguire le lezioni senza ulteriori interruzioni. La ricerca di seggi elettorali alternativi è sostanzialmente cominciata ieri per i 50 primi cittadini polesani, dopo la lettura della circolare del Ministero inoltrata dalla Prefettura. Rovigo, che ha 52 seggi, è quella che sulla carta magari potrebbe anche trovare una soluzione alternativa all'utilizzo delle scuole, ma si trova già ad affrontare il grande problema di dove mettere anche gli studenti a seguire le lezioni. Le norme sul distanziamento sociale impongono l'utilizzo di aule molto grandi che raramente una scuola ha a disposizione, per cui Edoardo Gaffeo ed il suo vice, con delega all'Istruzione, Roberto Tovo stanno cercando di capire quali spazi adattare per farvi svolgere le lezioni.

LEZIONI E DISTANZIAMENTO

Esclusi da questa equazione gli spazi per studenti e professori, a Rovigo rimane poco altro di agibile in cui ospitare le cabine elettorali. «Non so ancora come faremo - ha detto Gaffeo - Finora ne ho parlato con il segretario generale e i dirigenti, faremo pure una riunione operativa per capire anche le regole di ingaggio per le firme delle liste, ma sono questioni tecniche che andranno esaminate proprio con le figure dirigenziali. Questa mattina (ieri, ndr) al tavolo di comitato di ordine e sicurezza pubblica in Prefettura non ne abbiamo parlato».

IN PROVINCIA

Più spaventato è il sindaco di Taglio di Po Francesco Siviero, che non ha idea di come fare a redistribuire gli 11 seggi ed è indaffarato come tutti gli altri colleghi a trovare posto anche per ulteriori aule scolastiche per le lezioni: «Trovo difficile avere spazi alternativi: abbiamo un grande patrimonio immobiliare, può darsi che per le frazioni troviamo una soluzione, visto che abbiamo due ex scuole che ora sono un ostello e una sala civica, ma in centro a Taglio di Po abbiamo solo scuole e palestre. Non abbiamo alternative lì. Non possiamo allestire quattro seggi in palestra quattro seggi».

Un po' più tranquillo il collega di San Martino di Venezze Vinicio Piasentini, con quattro seggi da organizzare: «Ne abbiamo discusso in consiglio comunale, abbiamo a disposizione il Forum in centro, aperto solo un anno fa: lì si può fare. Abbiamo 400 metri quadri, non è diviso in stanze ma con le pareti divisorie e le cabine si può tranquillamente fare. C'è lo spazio anche per fare dormire i carabinieri, oltre ai bagni e l'aria condizionata».

A.Luc.

