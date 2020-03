SINDACI IN PRIMA LINEA

ROVIGO Mai come in questi giorni i sindaci sono in prima linea, chiamati a fronteggiare ansie, preoccupazioni e nuove necessità dei propri cittadini, con il compito di invitare alla prudenza, ma evitando toni che possano procurare allarme. Primi responsabili della salute pubblica, ma ultimo ingranaggio di una catena decisionale apparsa farraginosa a ogni latitudine, come testimoniano le disposizioni sulle limitazioni, annunciate e rilanciate dai media molte ore prima di essere trasmesse a loro.

COMUNICAZIONE IN TILT

«Sui telegiornali e sui giornali online scriveva verso le 17 il sindaco di Adria Omar Barbierato - appaiono notizie su un probabile prolungamento della chiusura delle scuole e delle altre misure cautelative: ad ora non abbiamo nessuna notizia ufficiale in merito». Il sindaco del capoluogo Edoardo Gaffeo, sulla pagine del Comune, ha diffuso un video di promozione territoriale: «Rovigo ha scritto - ha una lunga e intensa storia, fatta di conquiste, di sacrifici, di lotte, di cadute e di rivincite. Una città di gente laboriosa e sincera che sa sempre rimboccarsi le maniche. Lasciamoci tutti conquistare dalla positività e dall'ottimismo, che non deve lasciarci mai, neanche nei momenti più difficili e continuiamo a vivere la nostra città!». Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle, invece, ha dovuto fare i conti con una voce priva di fondamento: «Cerchiamo di non alimentare informazioni infondate che creano solo allarmismo inutile in un momento delicato: ad oggi nel nostro Comune non ci sono persone positive al Coronavirus! Per quanto riguarda gli isolamenti domiciliari, sono precauzionali e non contagiati. Continuiamo a seguire le azioni di precauzione. Quindi, come sempre, prudenza ma niente panico. Continuiamo a vivere».

A CORBOLA

Martedì il sindaco di Corbola, paese di residenza di uno dei quattro polesani positivi al Covid-19, ha spiegato che si trattava di una delle due persone già in isolamento da venerdì, per via del contatto diretto con il paziente 1 di Adria: «Stanno bene. La loro situazione fortunatamente non desta preoccupazione. Il Servizio di prevenzione della nostra Ulss 5 ha già provveduto a contattare le persone venute in contatto con il caso positivo, mettendo in atto lo stato preventivo di isolamento domiciliare e dando le indicazioni da seguire a familiari e diretti interessati. Nonostante non vi siano preoccupazioni particolari, la situazione non va presa sottogamba. Per questo raccomando a tutti la massima prudenza. Visto che la cosa ci vede protagonisti da vicino, invito tutti ad attenersi alle buone prassi igieniche e di limitare il più possibile le occasioni di contatto non strettamente necessarie. Il virus ha dimostrato una bassa mortalità, se curato, ma risulta essere molto infettivo. Ciò significa che spetta a tutti noi limitarne la diffusione e non esporre ad inutili rischi la popolazione, soprattutto la più anziana, più fragile ed esposta, rispettando i consigli e le precauzioni dettate dai vari protocolli Ulss, Regione e Governo».

F.Cam.

