SINDACATOROVIGO È tempo di bilanci per la Cisl di Padova e Rovigo, che ha svoltoo il consiglio generale nella tenuta Cartirago di Lama Polesine. Il 2018, secondo la sigla sindacale, è stato un anno segnato da difficoltà, ma non sono mancate le risposte positive, in un momento economico e sociale piuttosto. Il proposito per il 2019 è migliorare l'organizzazione territoriale.«Le federazioni - ha affermato la reggente Giovanna Ventura - ci confermano che c'è un problema di fiducia da parte degli industriali in questo territorio. Un...