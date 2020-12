L'INCONTRO

ROVIGO Dare risposte alle necessità del personale e sul fronte della regolarizzazione dei precari, riprogrammare e sostenere le strutture che si occupano degli anziani, surrogando anche il sistema pubblico che deve fare i conti con l'avanzamento dell'età media della popolazione.

Con queste premesse la Cgil parteciperà all'incontro in Prefettura convocato per il 15 dicembre con un ordine del giorno dedicato proprio alla situazione all'interno delle Rsa messe sotto pressione dal Covid.

«SERVE UNA NUOVA VISIONE»

«Cogliamo molto positivamente la nota inviata dalla Prefettura per un tavolo tecnico/politico sulle Rsa per anziani esordisce Davide Benazzo a cui siederanno anche le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e Uil. Il benessere degli ospiti in strutture a rischio Covid, è al centro dell'attenzione di tutti. Grazie quindi senza retorica sottolineando però l'auspicio che questo momento di confronto proponga un cambio di visione attivando le necessarie scelte, al di là dei ruoli e delle responsabilità, per essere fattivamente di aiuto a queste strutture».

Il segretario della funzione pubblica Cgil ribadisce che le strutture sul territorio hanno supplito all'emergente bisogno di sanità e assistenza data dall'aumento dell'età media e perciò della presenza sempre più alta di polipatologie croniche fortemente invalidanti che non hanno bisogno di ospedalizzazione, ma che, comunque, hanno pesantemente impattato su un sistema che non ha la capacità di farvi fronte per chiare carenze di programmazione.

«PROBLEMA ANNOSO»

«Il Covid ha evidenziato un problema latente che esiste oramai da anni continua Benazzo -. Chiediamo da molto tempo alla Regione un cambio di marcia, togliendo dal mercato questo sistema e inserendolo a pieno titolo nella sanità. Ma ora il tema non è programmatorio ma straordinario, e straordinarie devono essere le risposte».

Il sindacato annuncia che chiederà al rappresentante delle Rsa Luca Avanzi e al direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella di farsi promotori e di collaborare alla preparazione di alcune proposte da portare in Regione, perché «l'incontro non si debba limitare all'elencazione dei problemi causati dalla pandemia, come troppo spesso avviene in questi faccia a faccia, ma porti a una presa in carico di precise responsabilità con proposte e modalità attuative - chiude Benazzo -. Non è più il tempo della burocrazia e dei tentennamenti, servono risposte che vadano oltre e siano realmente un cambio di marcia, dove la nostra Ulss ne divenga il motore centrale».

R.Pau.

