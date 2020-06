SINDACATI

ROVIGO Assicurare negli istituti comprensivi i distanziamenti in aula, riorganizzare i servizi dei trasporti e delle mense davanti all'emergenza sanitaria: sono gli argomenti che i sindacati della scuola Uil, Snals, Cisl e Cgil hanno affrontato con l'amministrazione comunale di Rovigo in vista della riapertura scolastica in settembre.

«Abbiamo trovato la massima disponibilità incontrando il vicesindaco e assessore alle Politiche culturali e Servizi formativi Roberto Tovo, soprattutto abbiamo già trovato una pianificazione da parte dell'amministrazione locale. In un periodo di carenza di risorse che si fa sentire in ogni settore, il Comune è riuscito comunque a trovare ciò che serve per un programma che pensa alle future generazioni. Si è distinto anche Occhiobello, dove il Comune e la dirigenza dell'istituto comprensivo hanno stipulato un protocollo, sono state fatte le sanificazioni e si stanno preparando le aule per la scuola in presenza», spiega Bertilla Gregnanin per le diverse sigle sindacali rappresentate all'incontro a Rovigo.

L'IMPEGNO

Responsabile regionale territoriale della Federazione Uil Scuola Rua, Gregnanin ha formalizzato venerdì per i sindacati della scuola locali anche la richiesta di un incontro sugli stessi temi all'amministrazione provinciale, competente per gli istituti superiori. Le organizzazioni sindacali sono impegnate a garantire ad alunni, insegnanti e personale amministrativo e scolastico un rientro a scuola «preparato e governato».

Perché, ricordano i sindacati, ogni scuola, con i suoi orari, ritmi e spazi coinvolge città e comunità, quindi la programmazione, soprattutto di fronte all'emergenza sanitaria in corso, richiede relazioni ancora più forti con le istituzioni, per rispondere ai cambiamenti dettati dalle difficoltà legate al coronavirus.

PASSI AVANTI

«In Comune - precisa Gregnanin - abbiamo trovato una riflessione e programmazione importante già svolte per la ripresa della didattica in presenza e quindi su trasporti, sanificazioni e questioni legate all'utilizzo delle mense, per le quali gli accordi devono essere definiti. Abbiamo parlato anche degli spazi scolastici che potranno essere riutilizzati per assicurare, con il necessario distanziamento, la didattica in presenza collocando gli allievi in più aule: come per esempio alla primaria di Granzette, che in questi anni ha visto nascere pluriclassi per la mancanza di alunni, e anche a Sant'Apollinare» dove pochi giorni fa si segnalavano le collaboratrici scolastiche impegnate a vuotare le aule da libri, documenti e attrezzature verso la chiusura della scuola primaria della frazione, paventata già qualche mese fa.

«Ancora di più oggi, davanti ai problemi e alle differenze che la didattica a distanza ha ampliato, occorre agire insieme per riaffermare gli spazi scolastici come colonne portanti per la crescita delle nuove generazioni. Questa sensibilità l'abbiamo colta nell'amministrazione comunale di Rovigo e ci aspettiamo che la stessa disponibilità arrivi dall'Ufficio scolastico regionale nell'ampliare gli organici di personale docente e Ata con un intervento straordinario, perché in Polesine ci sono le possibilità per tornare presto alla scuola in presenza».

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA