SINDACATI ROVIGO La Cgil Rovigo chiede di sospendere immediatamente la legge regionale di riforma dell'edilizia residenziale pubblica. La richiesta della Camera del lavoro, attraverso il segretario generale Pieralberto Colombo, è anche di coinvolgere associazioni e Comuni interessati per approfondire i meccanismi della nuova normativa, a partire dai parametri utilizzati per il complicato calcolo introdotto, e al contempo censire lo stato degli immobili, compresi i molti ancora chiusi perché non in possesso di abitabilità. LA CRITICA...