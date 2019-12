Sindacati preoccupati per il futuro di Consvipo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECONOMIAROVIGO «Preoccupazione per la situazione di stallo sul futuro del Consvipo, che mette di nuovo in pericolo il mantenimento dei posti di lavoro e rischia di privare il nostro territorio di uno strumento di importante programmazione per lo sviluppo locale, che, anche per la propria natura giuridica, potrebbe essere di supporto tecnico, soprattutto a favore dei tanti piccoli Comuni che, per mancanza di risorse umane ed economiche, non sono in grado di elaborare progetti per attingere ai consistenti finanziamenti europei. Invece, se si...