LAVORATORIROVIGO Confindustria sostiene che a pagare il tampone per chi non è in possesso del Green pass, debbano essere i dipendenti e non le aziende. Ma c'è chi ha trovato il modo di non mettersi in contrasto con l'associazione, venendo incontro ai propri lavoratori. La Intrac di Rovigo, che produce e vende scaffalature metalliche, è riuscita a stipulare con una farmacia locale una convenzione per garantire un prezzo calmierato dei...