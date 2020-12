La Fp Cgil, con Davide Benazzo e Riccardo Mantovan, torna a chiedere che negli screening al personale sanitario e sociosanitario siano usati i tamponi molecolari, con una lettera indirizzata anche al prefetto Maddalena De Luca, nella quale si definiscono «allibiti dalla netta chiusura della direzione generale. La Cgil non intende trasformarsi in società scientifica, ma la discrepanza tra gli esiti dei tamponi rapidi negativi e i successivi molecolari positivi raggiunge percentuali altissime. Ne sono l'esempio le Rsa: malgrado si siano attivati screening con numeri importanti, molti lavoratori e ospiti risultati negativi, con il molecolare si sono rivelati positivi, diventando veicolo inconsapevole dell'infezione». Immediata la risposta del dg dell'Ulss Antonio Compostella: «C'è un dibattito che talvolta è scientifico, talvolta quasi politico o polemico, sull'utilizzo dei tamponi rapidi. La presidente della Casa albergo di Lendinara ha detto che è colpa degli antigenici se c'è stato il focolaio. Ho avuto modo di spiegarle come questa affermazione sia priva di fondamento. Grazie ai tamponi rapidi siamo in grado di fare oltre 4mila test al giorno, altrimenti per la capacità di processazione del laboratorio potremmo arrivare fino a 800. I tamponi rapidi ci permettono di testare tutti gli operatori e gli ospiti in un giorno, in loco, avendo immediatamente il risultato, ripetendolo quante volte vogliamo. I tamponi rapidi sono utili, validi e sensibili. La letteratura scientifica dice che hanno sensibilità dal 90 al 98%. Qualcuno può dire che non è il 99 come il molecolare, ma se lo ripeto ogni due giorni, come stiamo facendo nelle case di riposo in presenza di focolai, e di routine ogni 4 per gli operatori, questa potenziale defaillance del 5-10% di falsi negativi viene eliminata. Per gli screening nelle Rsa con i molecolari, saturando i laboratori, avremmo risultati dopo 36-48 ore: la maggiore sensibilità viene persa dai tempi di latenza più lunghi».

