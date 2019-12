Sindacalisti polesani fanno carriera in Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SINDACATIROVIGO Generalmente il Polesine appare come una terra di conquista, ma in ambito sindacale sembrano essere i polesani a vestire i panni dei conquistatori. Valeria Cittadin è stata eletta, dal consiglio generale della Cisl di Venezia, con 63 voti su 68 votanti, componente della Segreteria dell'Unione sindacale territoriale veneziana. Rodigina, con una laurea in Pedagogia, Cittadin, sorella di Nicoletta che è vicesegretario generale del Comune di Rovigo e dirigente a capo del portafoglio di Palazzo Nodari, ha mosso i primi passi nel...