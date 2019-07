Simoni: «Il telelaser serve alla cassa, non fa prevenzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA«L'acquisto del nuovo telelaser a stelle e strisce di ultima generazione è solamente un sistema per far cassa». Federico Simoni, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia ed ex assessore della giunta Barbujani, guarda la notizia della nuova strumentazione in arrivo per la Polizia locale. «Non ci sarà alcuna vera prevenzione. Lo dimostra anche l'acquisto dei nuovi velobox e l'assunzione dell'accertatore della sosta, figura mai vista prima ad Adria. È un nuovo modo di fare politica: vessare i cittadini». Prevenzione secondo Simoni...