ROVIGO Una sanità locale che sia il più possibile «a misura di cittadino». Questa la prima indicazione del nuovo direttore generale dell'Ulss 5 Polesana, Patrizia Simionato, che entrata in carica lunedì, ieri si è presentata pubblicamente mostrando di avere già le idee chiare per quanto riguarda le linee da seguire nel proprio mandato: «Lavorare molto sull'umanizzazione dei percorsi di cura, in modo da favorire l'utente, cioè il cittadino, sviluppando bene tutti i servizi e anche quelli di front office, presentando un bilancio sociale, diverso dal bilancio contabile, perché rappresenta la rendicontazione in termini sociali di tutto ciò che si fa, il sistema sanitario deve essere sentito come una realtà vicina. Continueremo sul percorso della precedente direzione, che ringrazio, lavorando moltissimo, secondo quello che è l'indirizzo della Regione, sotto l'aspetto degli investimenti tecnologia e diagnostica, perché questo fa la differenza. E ovviamente, proseguiremo nella gestione dell'emergenza, per quanto riguarda gli aspetti della diagnostica e quelli delle vaccinazioni, sulle quali qui è stato fatto un bellissimo lavoro, garantendo la copertura delle strutture residenziali e organizzando i punti vaccinali sulla base della tipologia del territorio, ma questo senza mai trascurare l'attività ordinaria, in particolare le eccellenze di questa azienda, come gli screening».

A proposito di vaccini, pur non volendo entrare nel merito della nota vicenda del focolaio della Geriatria e degli operatori non vaccinati, «un argomento delicato», ha rimarcato come, secondo lei, «al di là dell'obbligatorietà, chi lavora in sanità ha un obbligo morale a vaccinarsi» e che «quella di quest'anno è stata un'esperienza dura per tutti, confidiamo che grazie alla vaccinazione possiamo riacquistare la libertà che abbiamo perso».

Alla prima esperienza alla guida di una Ulss, Simionato, 56 anni appena compiuti, che Zaia, nella cerimonia di nomina ricordando la sua attività alla guida di Azienda Zero in questo ultimo difficile anno, ha definito «la donna delle mascherine», si è laureata in Scienze politiche all'università di Padova, conseguendo poi un master in Gestione delle risorse umane alla Scuola di Pubblica amministrazione di Lucca. «Vengo da una realtà diversa rispetto a una Ulss territoriale - ha evidenziato - lavoro in sanità dal 1988, ho ricoperto ruoli diversi, mi sono laureata lavorando, ho iniziato come impiegata amministrativa all'Ulss di Asolo. Questa azienda e questo territorio sono nuovi per me. Conosco poco il Polesine, sono di origine trevigiana e abito nel Vicentino. Sicuramente è stimolante lavorare in un ambiente nuovo e ritengo che questa esperienza completi e arricchisca la mia esperienza professionale».

Un'esperienza conquistata anno dopo anno, dall'allora Ulss 8 di Asolo passando poi per Cittadella, Bassano, Arzignano e Thiene, ricoprendo ricoprendo vari ruoli, fino a quello di direttore amministrativo. Poi un distacco in Regione all'Area Sanità, allora guidata da Domenico Mantoan. Nel 2016 è stata nominata direttore generale dell'Istituto oncologico veneto e nel 2018 è stata il primo direttore generale della neonata Azienda Zero, una sorta di azienda delle aziende sanitarie, che si occupa, in particolare, della gestione centralizzata di appalti e concorsi, di valutazione, monitoraggio e indirizzo.

«Un'esperienza completamente nuova - rimarca - che al secondo anno è stata travolta dall'emergenza Covid. Non eravamo pronti, il 21 febbraio non avremmo mai immaginato la pandemia. Un mostro che abbiamo dovuto affrontare con la carenza mondiale di dispositivi e le difficoltà di reperirli. Ricordo la prima richiesta da 200mila mascherine, mi sono posta il problema di un simile investimento, poi siamo arrivati a milioni di mascherine e 16mila metri quadri di magazzino di scorte. Un materiale che sembrava essere banale, ma che l'Italia non produceva e con le difficoltà, poi, non tanto nell'acquistare le macchine e produrre, quanto di certificazioni, di burocrazia».

Per quanto riguarda la composizione della squadra della direzione generale, non si sbilancia, «è prematuro», afferma, salvo poi offrire qualche indizio che sembra aprire a riconferme importanti: «Ritengo che le professionalità non debbano essere sprecate, ogni realtà ha le proprie specificità e la conoscenza si costruisce con anni di lavoro e di esperienza».

Un posto chiave, ancor più alla luce della formazione amministrativa del nuovo direttore generale, è però vacante, visto che l'ex direttore sanitario Edgardo Contato è approdato alla guida dell'Ulss 3 Serenissima.

