Silvia, mamma superstar sul web

VITA DA BLOGROVIGO Silvia Lonardo è tra le dieci mamme influencer più famose in Italia. In grado, con un post sui social e qualche click, di catturare l'attenzione di migliaia di persone, soprattutto genitori, che la seguono quotidianamente nella sua avventura di mamma e blogger. Una passione nata quasi per gioco e abilmente trasformata in una vera e propria attività. A certificarlo è l'Osservatorio di Alkemy realizzato per Il Sole 24 Ore, che ha analizzato il successo sul web di mamme blogger e youtuber a livello nazionale. Nata a Roma,...