Sillabario del paesaggio per studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un corso introduttivo al paesaggio, il Sillabario del paesaggio, dedicato agli studenti degli istituti superiori. L'iniziativa, 4 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 8 ore per istituto scolastico, con relatori esperti della materia, si pone l'obiettivo di far diventare il paesaggio il filo conduttore dell'esame di maturità, ma anche far acquisire ai ragazzi la padronanza e la migliore conoscenza di una materia che anche a causa dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici si presenta ormai di scottante attualità. L'iniziativa, che...