Significativo riconoscimento per Bruno Martino, presidente dell'etichettificio Novarex, con sede a Martellago, in provincia di Venezia: è stato, infatti, nominato coordinatore del neo costituito gruppo di lavoro Made in di Confindustria Area Metropolitana Venezia e Rovigo e conseguentemente anche membro anche dell'analogo gruppo tecnico nazionale; l'obiettivo è quello di approfondire, condividere, promuovere le strategie, gli strumenti di valorizzazione, nonché tutela del made in Italy: dalle tematiche dell'anticontraffazione a quelle...