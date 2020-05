«Apprendiamo che sembra esserci una cura al Covid-19. Quando arriverà un vaccino, se arriverà, discuteremo su efficacia e sicurezza, ma oggi abbiamo l'obbligo di seguire anche questo percorso che sembra il più efficace ed immediato». È entusiasta Mattia Maniezzo nel raccontare come sta andando la sperimentazione del siero iperimmune negli ospedali lombardi: «L'ospedale Carlo Poma di Mantova, assieme a quello di Pavia, stanno da giorni sperimentando una cura contro il virus - afferma il consigliere comunale del Movimento cinque stelle - Questa è ricavata dal plasma delle persone che hanno superato la malattia: il siero iperimmune, così è chiamato, viene iniettato nel corpo dei malati ricoverati in rianimazione e intubati e nel giro di massimo 48 ore i pazienti guariscono». Un sistema che anche in Veneto sta funzionando, visto che è in sperimentazione a Padova e sta dando buoni risultati. «Al momento tutti i soggetti sottoposti a tale procedura sono guariti senza complicazioni. Il tempo medio di ricovero dei pazienti Covid è passato da 16 a 5-6 giorni - spiega Maniezzo - Questo siero ha il vantaggio di essere veloce nell'acquisizione, gratuito e sembrerebbe estremamente efficace. Chiediamo dunque al direttore dell'Ulss 5 Compostella, se si sta organizzando per mettere in pratica in Polesine le intuizioni dei colleghi lombardi. Questa notizia potrebbe accelerare la possibilità di vivere in sicurezza e normalità».

