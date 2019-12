Sicurezza sul lavoro, Cna e Spisal alleati

SICUREZZA IN AZIENDA

ROVIGO Fronte comune tra Cna Costruzioni, Edilcassa Veneto e lo Spisal dell'Ulss 5 per la sicurezza nelle imprese edili. Questo il tema trattato durante il convegno che si è tenuto mercoledì nella sede dell'associazione di categoria degli artigiani rodigini, insieme alla ditta Zenith sicurezza, che è stato declinato sotto l'aspetto più tecnico delle novità introdotte dalla recente normativa con aspetti di sorveglianza sanitaria e rischio biologico. L'iniziativa, aperta dal saluto introduttivo del direttore Cna di Rovigo Matteo Rettore, che si è soffermato sull'importanza del pomeriggio informativo come strumento di crescita per le imprese, è proseguita con la presentazione dello staff del servizio ambiente e sicurezza Cna con l'intervento di Laura Vallin e dei consulenti Luca Zeri e Valentina Vallin.

IMPRESE ARTIGIANE

La prima relazione proposta ai partecipanti è stata quella del tecnico della sicurezza Giancarlo Negrello, in forza allo, Spisal che ha presentato i casi di maggiore esposizione al rischio degli artigiani e dei loro dipendenti verificati nei cantieri edili durante le lavorazioni e come mettere in sicurezza le situazioni pericolose. Il convegno è proseguito poi con la relazione proposta dal medico del lavoro Marco Lipparini, anche lui dello Spisal, che ha evidenziato la pericolosità del rischio biologico nei luoghi di lavoro. In particolare, ha precisato come la pericolosità del contatto con gli animali e i loro fluidi biologici, la polvere organica, gli insetti, la scarsa igiene degli ambienti di lavoro o la cattiva gestione degli impianti idraulici possano essere fonti di trasmissione di malattie infettive e di contaminazione biologica potenzialmente pericolosa. Il seminario è stato concluso da Giorgio Pizzo di Zenith Sicurezza con l'intervento sulla pericolosità degli ambienti confinati e a rischio d'inquinamento e sui sistemi di monitoraggio dell'aria.

«Un grazie sentito ai tecnici dello Spisal Ulss 5 Polesana per le preziose informazioni ha dichiarato Monica Pavan portavoce della Cna Costruzioni - sono fondamentali per lavorare tranquilli nei cantieri e nel rispetto della legislazione vigente». Parole alle quali hanno fatto eco quelle del direttore Rettore: «La nostra associazione ritiene prioritaria per le aziende associate la possibilità di garantire una formazione continua anche di tipo specialistico sulle tematiche della sicurezza».

E.Bar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA