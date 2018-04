CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZA STRADALEROVIGO Il Polesine è al 29esimo posto in Italia per la frequenza di incidenti che coinvolgono ciclisti, ma la buona notizia è che questo tipo di sinistri si è ridotto in provincia del 41 per cento tra il 2007 e il 2016. La classifica sulla pericolosità delle strade è stata rilevata misurando il rapporto tra incidenti stradali e abitanti (nel primo tipo in esame, un incidente in bicicletta ogni 2.358 abitanti), e questi risultati sono stati diffusi da un'analisi fatta su dati Istat 2016 da Das, compagnia di Generali...