SICUREZZA STRADALE ROVIGO Confartigianato Polesine sensibilizza e informa i ciclisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZA STRADALEROVIGO Confartigianato Polesine sensibilizza e informa i ciclisti sulla sicurezza stradale con l'evento Bici sicura?. Il primo dei due appuntamenti in programma nella sede associativa in via Bonatti 20 a Rovigo è stato dedicato ad affrontare approfondimenti e casi pratici, che hanno permesso ai partecipanti di poter comprendere meglio le tematiche della sicurezza stradale su due ruote, il rispetto del Codice della Stradale, gli aspetti legali e le possibili sanzioni in cui si può incorrere. L'iniziativa di Confartigianato...