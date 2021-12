Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ECONOMIAROVIGO Dopo il trasferimento del ramo d'azienda di Consvipo, messo in liquidazione lo scorso gennaio, ad As2, la partita ora per lo sviluppo del Polesine si gioca tutta su tempi e progetti. In ballo ci sono 10 milioni di euro ereditati dai Patti territoriali di fine anni 90 che sono rimasti in giacenza. As2 è pronta alla sfida per la gestione di questi fondi, ma serve un progetto pilota che sia ammissibile dal bando che scadrà il...