SICUREZZAROVIGO Sono ancora troppe le truffe ai danni di anziani, sono decine i casi registrato in tutta la provincia negli ultimi mesi. Per combattere il fenomeno i carabinieri del Comando Provinciale di Rovigo, assieme alla Compagnia carabinieri di Castelmassa, stanno svolgendo un ciclo di conferenze in tutti i Comuni dell'Alto polesine, incontri diretti proprio a mettere in allerta le persone anziane e i loro famigliari dalle diverse tipologie di truffe, nelle quali approfittano proprio della buona fede delle persone di una certa età, in...