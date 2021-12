SICUREZZA

ROVIGO Solitamente, il periodo antecedente le festività natalizie, anche per la minore durata delle ore di luce e la maggiore persistenza della nebbia, è il più gettonato dagli autori di furti in appartamento. Che anche quest'anno sembrano voler mantenere la tradizione, perché i raid nelle case si susseguono da un capo all'altro del Polesine. E in un caso, i topi d'appartamento sembrano aver fatto sparire anche la micia. Una magnifica gatta persiana, Megghy, che i padroni stanno cercando disperatamente. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di domenica a Fenil del Turco e le vittime hanno lanciato un appello con tanto di numero di telefono sulla pagina Facebook della frazione rodigina, per cercare di ritrovare l'adorata gatta. «Questa sera a casa mia sono venuti i ladri: oltre all'oro e i soldi penso abbiano portato via anche il nostro gatto Megghy. O forse dalla paura è scappata: se qualcuno la vede o ha visto qualcosa mi contatti».

Ladri in azione anche in un altra frazione, a Grignano, sempre nella notte fra domenica e lunedì, in centro in via Cezza. Non un episodio isolato, visto che la settimana scorsa era stato segnalato un furto in via Ponte Merlo.

COLPI IN PROVINCIA

Se Rovigo piange, Adria non ride. Lunedì i topi d'appartamento hanno colpito in via Cannareggio. A raccontare l'episodio, il figlio della proprietaria di casa: «Hanno forzato la finestra e sono entrati, due ragazze intorno ai 16-17 anni, non sembrano italiane, una bassa con il cappello e una con la coda ed i capelli neri lunghi. Hanno girato tutta casa nel giro di 10 minuti, il tempo di far fare una passeggiata al cane». Un fallito colpo anche in via Terranova: «Dalle 16 alle 18.30 - spiega la vittima - ero fuori casa per lavoro, sono rientrata e ho trovato la porta segnata da un cacciavite e il vetro aperto, carabinieri già avvisati».

Carabinieri che non avrebbero perso tempo, visto che due giovani corrispondenti alla descrizione sono state fermate e controllate, qualche ora più tardi, in un bar in Riviera Matteotti. Altri episodi, anche a Ca' Emo, sia a fine novembre che domenica. «Il modus operandi - racconta una persona colpita - è sempre lo stesso, aspettano la sera quando non c'è nessuno, forzano un vetro con arnesi spesso procurati in loco in maniera da non destare sospetti se dovessero fermarli. Gente giovane e magra, sono passati per un finestrino di 40 centimetri. Se ci sono recinzioni le tagliano per crearsi una via di fuga senza intoppi e cercano solo oro e contanti».

I furti non sono mancati nel Delta, da Taglio di Po a Porto Viro, in particolare in via Manzoni, da Scardovari a Donzella.

Francesco Campi

