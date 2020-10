SICUREZZA

ROVIGO Partono i Controlli di vicinato. Da oggi, gruppi di persone che vivono nello stesso quartiere potranno controllare la strada sbirciando dalla finestra per segnalare alle forze dell'ordine eventuali comportamenti o personaggi sospetti. È un genere di controllo di sicurezza previsto da un decreto del ministero dell'Interno, una evoluzione moderna di quello che per anni facevano le anziane signore sedute sull'uscio di casa. Stavano a chiacchierare per ore tra di loro, guardando con occhio di falco chi passava davanti alle loro proprietà. Ora che gli strumenti si sono evoluti, si è passati dal passaparola agli smartphone. Una chat di gruppo offre lo stesso servizio svolto in passato dalle comari sedute in giardino e così si è pensato di sfruttare questa innovazione per monitorare le strade del quartiere.

LA FIRMA

Il prefetto Maddalena De Luca e il sindaco Edoardo Gaffeo ieri mattina hanno siglato il protocollo, approvato dal ministero dell'Interno, che regola il funzionamento di questo particolare strumento di aiuto alla sicurezza. «Finisce l'iter amministrativo, ma parte l'applicazione concreta del progetto - ha detto De Luca - la sicurezza urbana dei cittadini è una priorità, è un diritto che va assicurato con tutti gli strumenti e questo serve per garantirla nel concreto. I gruppi di controllo del vicinato sono un ausilio, un coinvolgimento per quello che è il grandissimo impegno istituzionale portato avanti dalla Prefettura, da tutte le forze dell'ordine e dal sindaco di Rovigo. Il protocollo si rivolge all'interno dell'intera provincia, può essere esteso anche a tutte le altre realtà polesane».

IL FUNZIONAMENTO

Cosa prevede nella pratica il controllo di vicinato lo spiega il prefetto. «È una partecipazione attiva della cittadinanza, questo va chiarito molto bene. Si tratta di una operazione di osservazione da parte dei cittadini, volta a segnalare situazioni sospette. Si può fare perché si conosce bene la zona dove si abita e così si possono segnalare situazioni sospette. Come il passaggio di auto che non appartengono a residenti oppure di gente che per esempio non lavora lì. Oppure qualsiasi altra situazione che desta sospetto».

De Luca, però, precisa molto chiaramente che «in nessun caso queste persone si possono sostituire alle forze dell'ordine».

I gruppi non sono ronde o altri tipi di associazioni rivolte a garantire sicurezza in maniera diretta, ma solo a sostegno delle attività di sicurezza in capo a Carabinieri, Polizia, Polizia locale e Guardia di Finanza. A capo di questi gruppi viene individuato un referente che riceve segnalazioni e «in base alla fondatezza, riferisce quanto appreso alle forze dell'ordine».

SODDISFAZIONE

Secondo il sindaco Gaffeo, è un risultato importante, perché «riguarda una priorità, un diritto. Per me la sicurezza è un bene comune. Con questo approccio questa amministrazione lavora in maniera attiva, proattiva e fattiva. I controlli di vicinato sono una novità sul nostro territorio, per l'Italia un po' meno. Quando da giovane studiavo in Inghilterra, a metà anni Novanta, c'erano già. Al di là di ogni potenziale polemica, è una cosa naturale perché una comunità si prende cura di se stessa».

Un gruppo è già attivo da tempo, quello di San Bortolo, ma l'amministrazione rivela di essere in contatto con altre formazioni simili in Commenda e in Tassina. Quello dei controlli di vicinato, però, non è l'unico protocollo firmato ieri dalle due massime cariche cittadine. Oltre a questo, infatti, è stato approvato il protocollo Scuole sicure. Rovigo, entro qualche settimana, sarà arricchita di nuove telecamere per il monitoraggio delle aree scolastiche per il contrasto allo spaccio di droga.

