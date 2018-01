SICUREZZA ROVIGO Nuovi agenti non ne sono arrivati, in compenso a breve dovrebbero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZAROVIGO Nuovi agenti non ne sono arrivati, in compenso a breve dovrebbero arrivare nuovi detenuti da Treviso. La situazione della nuova casa circondariale è tale da portare tutte le sigle sindacali del settore a dirsi «sgomente», facendo presente ai vertici nazionali e regionali dell'amministrazione penitenziaria, oltre che a prefetto e questore di Rovigo, quella che definiscono una «gravissima mancanza di personale», annunciando nuove e ulteriori manifestazioni dopo quelle di dicembre.LA PROTESTADa oggi e per due settimane gli...