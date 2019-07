CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAROVIGO L'inseguimento di una vigilessa da parte di uno straniero, giovedì scorso, fra via Toti e via Carducci, porta il Sulpl, Sindacato unitario lavoratori polizia locale, per bocca del segretario provinciale Mirco Gennari, a chiedere al sindaco più sicurezza per gli agenti rodigini. «È andata bene, anche stavolta - nota Gennari - pensiamo che non resti altro da dire, dopo l'episodio che ha visto protagonista, suo malgrado, una collega della Polizia locale di Rovigo, intervenuta su una lite che le si è presentata davanti agli...