SICUREZZA ROVIGO Il sindaco Massimo Bergamin è stato ospite de La Vita in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZAROVIGO Il sindaco Massimo Bergamin è stato ospite de La Vita in Diretta su Raiuno, intervenendo sul tema della legittima difesa. Un argomento cardine della politica leghista e ben supportata da Bergamin, uno dei primi sostenitori di Matteo Salvini, attuale ministro dell'Interno del Governo Conte. Oltre a lui, anche altri sindaci ieri sono stati ascoltati dalla troupe Rai e Bergamin non ha potuto che ripetere il suo pensiero sulla detenzione nei Paesi d'origine e sulla pena certa per chi commetti reati efferati contro le persone,...