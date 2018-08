CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZAROVIGO A Rovigo non sarà installata alcuna nuova telecamera, ma in compenso la Polizia Locale potrà avere due nuove automobili. Quando qualche settimana fa l'assessore alla Sicurezza Stefano Falconi aveva detto che la richiesta di partecipazione del Comune a un bando ministeriale per l'installazione di un sistema di videosorveglianza da 100 telecamere era naufragata, spiegò che si stava lavorando a un bando simile della Regione, ma dal minore valore economico. Spiegò che almeno qualche telecamera nei luoghi più importanti della...