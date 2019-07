CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZADue nuove pattuglie ecologiche per la Polizia Locale. Il parco auto si arricchirà presto di due nuovi mezzi ibridi. Il Comune intende partecipare alla procedura per la fornitura di due nuovi mezzi Toyota a propulsione ibrida, ovvero con il motore termico (alimentato a benzina o gasolio) accoppiato ad un motore elettrico. Lo scorso anno erano già stati acquistati due mezzi con le medesime caratteristiche, due modelli Auris del marchio automobilistico giapponese, con motore 1.8 HSD da 136 cavalli. Questo esemplare, però, non è più...