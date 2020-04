SICUREZZA

BADIA POLESINE Oltre 7mila mascherine consegnate a Badia in questi giorni dalla macchina operativa del Comune per raggiungere i vari nuclei familiari di centro e frazioni e completare nel minor tempo possibile la distribuzione dei dispositivi di protezione regionali. «Abbiamo concluso le consegne commenta l'assessore alla Protezione civile Stefano Segantin le mascherine distribuite sono state al di sopra delle 7mila unità e vorrei ringraziare quanti si sono impegnati in questi giorni per impacchettarle e distribuirle, dai volontari dell'Associazione nazionale carabinieri Protezione civile, alle altre persone che ci hanno dato una mano per fare in modo che la consegna fosse portata a termine raggiungendo le famiglie casa per casa. Assieme all'ufficio comunale di Protezione civile stiamo anche pensando di realizzare un attestato da consegnare a coloro che ci hanno aiutato in questa iniziativa».

MINUTO DI SILENZIO

Intanto, nella giornata di ieri il Comune altopolesano ha reso omaggio alle vittime del Coronavirus in piazza Vittorio Emanuele II, osservando un minuto di silenzio su proposta dell'Anci (l'Associazione nazionale dei comuni italiani) per ricordare quanti hanno perso la vita dopo aver contratto la malattia. «L'amministrazione era presente con gli assessori davanti al palazzo municipale fa sapere Fabrizio Capuzzo, assessore comunale ai Lavori pubblici era assente il sindaco Rossi per motivi lavorativi, ma come Comune ci siamo uniti per non dimenticare le vittime di questa emergenza. Nell'occasione vogliamo ringraziare quanti sono tutt'oggi in campo per affrontare questa situazione: operatori sanitari, forze dell'ordine, protezione civile e tutti coloro che si stanno spendendo in sostegno e supporto».

CONTAGI

Nel frattempo, sul terreno del numero dei contagiati a Badia, c'è purtroppo da registrare il sesto caso di positività al Covid-19. Dopo l'ultimo annuncio di domenica pomeriggio, il sindaco Giovanni Rossi ieri mattina ha aggiornato i residenti sul nuovo riscontro di contagio rilevato dall'azienda sanitaria in città. «La persona ha detto - è in isolamento domiciliare e sottoposta a sorveglianza attiva. Sono in costante contatto con le autorità sanitarie competenti per gli aggiornamenti della situazione. Intanto rinnovo l'invito a tutti i cittadini ad applicare scrupolosamente le misure igieniche e di comportamento per la prevenzione, restare a casa e uscire solo se strettamente necessario: per motivi di lavoro, salute ed effettiva necessità. Sarà mia cura tenervi aggiornati sulla situazione, attraverso le informazioni provenienti dai canali ufficiali delle autorità competenti: vi invito pertanto a consultare il sito internet del Comune».

Resta poi sotto osservazione la Casa del sorriso, la locale casa di riposo dove da diverso tempo sono chiuse le visite ai familiari degli ospiti per evitare che il rischio contagio possa colpire anziani e operatori come già successo in altre strutture simili, anche a pochi chilometri da Badia Polesine. «Attraverso la ditta Giovanni Fogagnolo abbiamo ricevuto le mascherine protettive consegnate nei giorni scorsi al sindaco - dichiara il presidente dell'ente di via San Nicolò Tommaso Zerbinati - La situazione a oggi è tranquilla. Siamo consapevoli del disagio dettato dalla chiusura e dalla difficoltà di mantenere il contatto tra parenti e ospiti, però abbiamo avviato il servizio di videochiamate che sta funzionando. Certo, non può sostituire la visita di un familiare, ma stiamo cercando di fare il possibile in questo momento di emergenza».

Federico Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA