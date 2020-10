PORTO TOLLE

Nel polo scolastico di Ca' Tiepolo che ospita la scuola secondaria di primo grado Brunetti si trova pure la primaria e la scuola secondaria di secondo grado Ipsia Colombo. Se per la prima è stato lo stesso sindaco Roberto Pizzoli a confermare come non si sia verificato nessun contagio da Covid, per la seconda è la professoressa Armanda Tosato, referente dell'istituto a parlare.

«Grazie a Dio qui da noi va tutto bene dichiara la docente -. A oggi siamo una scuola Covid-free». All'interno dell'Ipsia quindi tutto regolare: «Da noi è tutto nella norma afferma Tosato -. Le lezioni proseguono normalmente nella speranza che tutto continui ad andare per il verso giusto». In prima linea ancora una volta al fianco dei propri compaesani i volontari del gruppo locale di Protezione civile capitanati da Mario Robbi.

I VOLONTARI

I volontari non hanno mai smesso di essere operativi dal maltempo dei giorni scorsi che aveva creato qualche disagio proprio nel centro del capoluogo. Il punto di raccolta per effettuare i controlli in piena sicurezza è stato individuato nel piazzale del Palazzetto dello sport, lungo la tangenziale.

«Venerdì mattina una nostra squadra ha iniziato a montare la tenda da campo alle 8 del mattino racconta il coordinatore -. Dalle 9.30 alla mezza ci sono stati i primi gruppi di tamponi, mentre sabato che la tenda era già pronta il personale sanitario ha dato il via agli esami che si sono conclusi attorno all'una e mezza».

Sei uomini impegnati per turno che hanno dato la propria disponibilità affinché l'azienda sanitaria potesse svolgere il proprio compito nel miglior modo possibile. «Venerdì sono stati fatti una settantina di tamponi - conclude il coordinatore -. Mentre sabato è stato effettuato il numero maggiore di rilievi, almeno un centinaio».

Anna Nani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA