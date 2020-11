LA VICENDA

ARQUÀ POLESINE «Siamo tutti negativi. Da oggi riapro finalmente il mio bar». Paolo Mazzetti, proprietario dell'omonimo locale di Arquà Polesine, nove giorni fa aveva abbassato la saracinesca dell'esercizio pubblico di via XX Settembre in seguito a un caso di Covid emerso tra uno dei frequentatori del bar.

«Voglio fare chiarezza in questa storia che mia ha provocato un danno di immagine non indifferente - spiega il barista -. Mi hanno accusato ingiustamente, di avere scatenato un focolaio nel mio paese per il non rispetto delle normative anti Covid. Cosa assolutamente non vera. Come possono anche confermare le Forze dell'Ordine e l'Amministrazione comunale. Ora vi racconto com'è andata. Nel mio bar non c'è stata alcuna festa di compleanno. È accaduto che una ragazza ha offerto da bere a un gruppo di amici in occasione del suo compleanno. All'interno del locale erano presenti 20 persone, la capienza autorizzata nel mio locale è attualmente di 25. Dunque tutto in regola».

UN CONTAGIATO

Dopo alcuni giorni è emerso che un ragazzo era risultato positivo al Covid. Era uno degli invitati. «Saputo ciò, ho chiuso di mia iniziativa il locale martedì per effettuare tutti i controlli sul personale, me compreso. L'ho chiuso in anticipo rispetto agli ordine dell'Ulss, arrivato il giovedì. Dal tamponi è emersa la positività di una mia dipendente che però non aveva mai avuto contatti con il cliente contagiato. Oltre al fatto che non aveva mai tolto la mascherina durante il lavoro. Erano dunque due casi distinti. Lei era asintomatica, come spesso accade con questo virus. Io e la mia famiglia siamo risultati tutti negativi e abbiamo concluso ieri la quarantena obbligatoria. Nel frattempo, anche la mia dipendente è guarita. Può dunque tornare al lavoro. Quello che mi lascia tanta amarezza continua il barista -, è il fatto che la minoranza in consiglio comunale mi abbia accusato di cose che non ho mai fatto, come girare nel mio bar senza mascherina o non impedire assembramenti all'esterno del mio locale. Il ragazzo che è risultato positivo, tra l'altro, era stato contagiato probabilmente dal padre e non viceversa. Purtroppo poi il papà del mio cliente è deceduto, e la positività del figlio è emersa in un secondo momento. Qualcuno ha invece diffuso la notizia che il figlio era stato al bar, contagiando poi il familiare. Non è assolutamente andata così. Questo ragazzo ha dovuto anche subire questo doppio dolore, oltre alla perdita, anche l'accusa infondata di untore. La cosa peggiore di questa vicenda - ha aggiunto Mazzetti - è che il mio locale è stato strumentalizzato da alcuni consiglieri comunali per fini politici, ossia per andare contro all'attuale l'Amministrazione. Lo hanno fatto senza considerare che hanno, prima di tutto, recato un danno a un pubblico esercizio grazie al quale vivono diverse famiglie. Mia moglie è in maternità, sono padre, al mattino mi alzo alle 5 per sbarcare il lunario. Mi sono adeguato alle regole anti Covid, lavoro in sicurezza, ho investito nella mia attività, pago le tasse. Non merito di essere strumentalizzato dalla politica».

«HO CHIUSO SUBITO»

«Appena ho saputo che una persona che aveva frequentato il mio locale era risultata positiva - conclude l'esercente - ho chiuso immediatamente per mettere in sicurezza i miei dipendenti, la mia famiglia e i miei clienti».

Mazzetti ha deciso anche di sospendere il servizio per asporto: «Qualcuno in paese si è lamentato che si forma assembramento davanti al mio bar in attesa del caffè per asporto. Arquà è un paesino, non è certo una città. Per non creare però malumore rinuncio all'asporto, resterò aperto dalle 6 del mattino alle 18. Difficile sbarcare il lunario di questi tempi. Le polemiche e le accuse infondate ci recano solo un danno ulteriore che con più spirito di collaborazione si potrebbe evitare».

Roberta Merlin

