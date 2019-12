Si spengono le luci in sala Bisaglia, ma Cinecolonne potrebbe tornare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ESPERIENZA A TEMPOROVIGO Con la riapertura della multisala di Borsea, a spegnere le luci sarà Cinecolonne, il cinema allestito, circa un anno e mezzo fa, in sala Bisaglia al Censer per sopperire all'improvvisa chiusura dell'ex Cinergia. Un giorno di pioggia a New York e Frozen i due ultimi spettacoli che saranno proposti, questo weekend, dal cinema di viale Porta Adige, nato dalla collaborazione tra Comune, Confesercenti, Rovigofiere, Pro Loco e associazione Centro Città proprio per ridare al capoluogo un servizio che era improvvisamente...