ROVIGO L'amministrazione comunale investe per la cura del verde pubblico e riceve un importante sostegno da un'azienda del territorio. Grazie al sostegno economico della Fondazione Cariparo, il parco Alexander Langer, vero polmone verde del capoluogo di oltre tre ettari di dimensione, sarà completamente rimesso a nuovo dopo anni di semi-abbandono. Situato alle porte della città, l'area rappresenta un ambito paesaggistico rilevante e di memoria storica condivisa, che merita di essere valorizzato per le funzioni sociali, di aggregazione, ma anche e soprattutto per una funzione di educazione ambientale e di condivisione con la cittadinanza, oltre che per un uso didattico, scientifico e ricreativo.

Il progetto di sistemazione si articola in più fasi e riguardano la manutenzione, la gestione e la fruizione del parco. Le attività di gestione naturalistica e didattico culturale saranno svolte in convenzione con le associazioni partner del progetto. Il costo complessivo dell'intervento è di 80mila euro, di cui 30mila a carico del Comune e 50mila sostenuti dalla Fondazione. L'amministrazione, grazie a questo finanziamento, potrà realizzare un piano di valorizzazione ambientale funzionale al trasferimento, attraverso il federalismo demaniale, della parte di parco del Demanio al Comune.

Altro importante intervento ambientale è quello che avverrà grazie all'Irsap di Arquà Polesine, che ha donato al Comune 380 piante. L'amministrazione comunale ha ricevuto la donazione nelle scorse settimane e nell'ottica di sostenere iniziative di sostenibilità ambientale che includono l'aumento e la riqualificazione delle aree verdi pubbliche comunali, finalizzata a obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici, incremento dell'assorbimento di anidride carbonica, miglioramento della qualità dell'aria e del microclima urbano, ha favorevolmente accettato e prospetta di provvedere alla loro piantumazione a breve.

Nell'ambito della cura e del miglioramento delle aree verdi della città, l'amministrazione ha inoltre siglato un nuovo accordo con Asm, azienda di proprietà del Comune e che gestisce già il verde pubblico cittadino, per la sistemazione del parco antistante casa Barotto e l'ex ospedale di via Badaloni. Nel caso della villa storica di viale Porta Adige, sarà sfoltita quella sorta di giungla che da anni soffoca lo stabile abbandonato e da anni nell'elenco dei beni alienabili del Comune. Per l'ex ospedale si parla della zona antistante il padiglione Camerini, di proprietà privata (di Reale Mario Srl e Cefil Srl, le stesse ditte titolari dell'ex ospedale Maddalena), dove una decina di anni fa era stato realizzato un posteggio auto gratuito, sul quale dagli uffici dei Lavori pubblici parlano di un interesse per riutilizzare quella zona.

