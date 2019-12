Si scoprirà in autunno il volto che avrà la Zls

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SVILUPPOROVIGO Il primo punto è abituarsi a chiamarla Zls invece di Zes, ossia non la Zona economica speciale, ma la Zona logistica semplificata come aveva detto il sottosegretario Andrea Martella, venuto in Polesine il 22 novembre, con appunto semplificazioni burocratiche e fiscali. Il secondo punto, invece, è provare a capire cosa potrà portare più precisamente alla provincia.IL QUADRO GENERALEIl piano industriale presentato a sostegno della richiesta della Zes avanzata dai Comuni e da Confindustria di Venezia e Rovigo (poiché nel...