Si rompe un freezer Marciscono le carcasse

(F.Cam.) Se si rompe un frigorifero, soprattutto in piena estate, senza che nessuno se ne accorga, è la puzza di quanto contenuto che prima o poi richiama l'attenzione. Se il frigo in questione è un congelatore stipato con 50 chili di selvaggina, è facile immaginare quali possano essere gli effluvi. A rompersi è stato uno dei grandi freezer del reparto operativo della polizia provinciale, in via Grandi, con la selvaggina congelata sotto sequestro, come prevede la normativa per le prede cacciate illegalmente. Un problema già di per sé,...