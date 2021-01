PAPOZZE

La nomina del componente del Cda della Casa di riposo F. Bottoni spettante alla minoranza è il primo compito del nuovo anno per il consiglio comunale di Papozze, convocato dal sindaco Pierluigi Mosca nella serata di domani. La seduta, priva della partecipazione del pubblico, verrà ripresa e trasmessa in streaming sul canale Youtube del municipio.

La nomina del membro del Cda della Bottoni torna sul tavolo del Consiglio dopo la precedente riunione del dicembre scorso in cui vennero eletti Diego Guolo e Corrado Franzoso per la maggioranza, rispettivamente presidente e consigliere uscenti. Per Piermarino Veronese, scelto dalla minoranza, si è invece immediatamente profilata l'incompatibilità con la doppia carica di consigliere in municipio e nella Bottoni, espressamente prevista dall'articolo 8 del nuovo statuto della residenza per anziani, e la necessità di formulare la rinuncia a una delle due poltrone. Per i tre rappresentanti della minoranza consiliare è dunque necessario compiere una nuova scelta, priva di elementi di incompatibilità o ineleggibilità, per assicurare la piena funzionalità alla direzione dell'ente.

Nell'ordine del giorno della tornata sono quindi previste la nomina del nuovo revisore del conto per il periodo gennaio 2021 dicembre 2023 e le comunicazioni del sindaco in seguito all'incontro tra che si è tenuto nei giorni scorsi tra i consiglieri per esaminare la situazione in casa di riposo in seguito ai numerosi casi di contagio da Covid 19 registrati tra gli ospiti e il personale di assistenza.

Moreno Tenani

