ROVIGO Conto alla rovescia per il ritorno del Luna park in viale Porta Adige. Le giostre infatti, dopo un anno di stop dovuto al Covid, accenderanno le luci la settimana della tanto attesa fiera d'ottobre, anche se con qualche restrizione. «Siamo riusciti ad organizzare fiera e Luna park senza la necessità di verificare il pass ai varchi spiega il sindaco Edoardo Gaffeo -, i controlli verranno effettuati a campione. Per accedere alle due...