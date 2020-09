Raffica di tamponi all'ospedale San Luca di Trecenta e si allungano i tempi di attesa per autisti e magazzinieri della ditta di trasporti Gls Rovigo. Il caso è scoppiato mercoledì, quando un autista era risultato positivo al Coronavirus. Sono state attivate immediatamente le procedure di sicurezza, i colleghi di lavoro sono rimasti a casa, in forma cautelativa, in isolamento domiciliare già dal giovedì mattina. La filiale di Granzette ha avvertito l'Ulss 5, che a sua volta ha contattato i colleghi di lavoro, convocati a Trecenta venerdì per effettuare il tampone. In un primo momento sembrava che i risultati dei test dovessero arrivare entro 24 ore, quindi entro ieri: invece bisognerà aspettare fino a domani mattina. Altre 24 ore di ansie e paure che costringono la Gls, inevitabilmente, a tenere chiusa l'azienda anche appunto lunedì. Nel frattempo sono trascorsi quattro giorni e i vertici della ditta non hanno rilasciato alcuna comunicazione dopo la positività dell'autista, vani i numerosi tentativi di mettersi in contatto con la responsabile della sede. L'attività lavorativa è proseguita, seppur a ranghi ridotti, sia giovedì che venerdì: solo gli uffici sono rimasti aperti e i dipendenti della Gls hanno risposto a tante telefonate, con i clienti a chiedere spiegazioni e a lamentare i ritardi nelle consegne. Una situazione di emergenza assoluta che si spera si possa risolvere a breve. I colleghi del corriere positivo continuano a vivere queste ore in condizioni di incertezza. Sulla vicenda si era espresso anche Antonio Compostella, direttore generale dell'Ulss 5: «Si tratta di un caso isolato e non esiste nessun focolaio, non facciamo allarmismi. Gls ci ha avvisato subito, come da protocollo, e l'Ufficio igiene ha provveduto a contattare i colleghi».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA