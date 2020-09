Dare il voto agli isolati, la nuova frontiera delle elezioni in tempi di epidemia, che richiede uno sforzo importante da parte di più soggetti. Ma il diritto di voto sarà garantito anche ai sospetti o a quanti, pur positivi, sono asintomatici e quindi non hanno necessità di assistenza sanitaria.

ELETTORI IN ISOLAMENTO

In questo momento in Polesine si trovano in isolamento domiciliare ben 541 persone, ma il numero subisce oscillazioni continue. Per questo corpo elettorale, potenzialmente contagioso, servono misure straordinarie.

SEGGIO COVID

La sede nominale del seggio Covid sarà quella del seggio ospedaliero di Trecenta: «Allestirlo per le esigenze di chi si trova in isolamento domiciliare richiede uno sforzo notevole spiega il dg dell'Ulss Antonio Compostella , perché oltre al seggio fisico ci saranno della squadre volanti formate da un presidente e due scrutatori che andranno a domicilio di chi avrà fatto richiesta al suo Comune per questa modalità di voto. Abbiamo già ricevuto la disponibilità di una quarantina di persone, fra gli studenti iscritti al nostro Corso di laurea in Infermieristica e i volontari delle associazioni. Non ci saranno contatti, perché la scheda verrà consegnata sulla porta di casa e l'elettore la riconsegnerà dopo aver espresso il voto all'interno della sua abitazione».

VOTO SULL'USCIO

«Il personale sarà dotato dei dispositivi di protezione necessari a garantire la loro sicurezza e quella degli elettori - spiega ancora Compostella - Le schede così raccolte verranno poi portate tutte all'ospedale di Trecenta, dove avverrà lo spoglio. Il seggio sarà insediato il 19 settembre. Il numero di squadre che riusciremo ad attivare dipende soprattutto dal numero di auto che la Protezione civile riuscirà a metterci a disposizione. C'è un impegno comune e un dialogo costante con Prefettura, Provincia e anche con il sindaco di Trecenta perché tutto proceda correttamente».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA