Si installano un lampione da soli: «Dal Comune non abbiamo risposte»

SAN SISTOROVIGO Sono senza illuminazione pubblica e dei residenti di Borsea installano un lampione a proprie spese. È quanto accaduto nella frazione alle porte di Rovigo, dove alcuni abitanti di via San Sisto hanno risolto a modo loro la questione, dopo aver più volte interpellato il Comune, spiegano, per risolvere la situazione.Il caso era stato posto all'attenzione di Palazzo Nodari la scorsa estate, poco dopo l'insediamento della nuova giunta guidata dal sindaco Edoardo Gaffeo. I solleciti, però, pare non abbiano sortito effetto ancora,...