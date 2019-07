Si è spento il vescovo Lucio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIOCESI IN LUTTOROVIGO È sempre stato in mezzo ai giovani e a fianco delle famiglie piegate dalla crisi che ha tagliato tanti posti di lavoro in Polesine. Di Lucio Soravito de Franceschi tanti ricordano le parole di solidarietà agli operai della Bassano Grimeca, i dibattiti sulla trasformazione della società, l'incoraggiamento ai giovani. È stato vescovo del Polesine dal 2004 al 2015, con la responsabilità di guidare i cristiani attraverso anni bui per l'economia del nostro territorio, anni di scarse opportunità per i giovani, anni in...