Si è spenta Libera Santato ex docente e volontaria

Il mondo delle associazioni ha perso uno dei suoi più attivi punti di riferimento. Si è spenta infatti, all'età di 77 anni, Maria Libera Santato, ex insegnante, fondatrice dell'associazione Parkinson di Rovigo e volontaria in numerose altre associazioni, come gli Amici del cuore. Classe 1942, Santato ha insegnato prima nella scuola materna, poi in quella elementare. È stata ideatrice della Festa della Pace che, fin dagli anni Novanta, coinvolge ogni anno centinaia di bambini in una grande manifestazione per le vie del centro. Al mondo...